Energie in Schleswig-Holstein : Brokdorf: Wie sicher ist das Ende der Atomkraft an der Elbe?

Während Deutschland versucht, vom russischen Erdgas wegzukommen, werden jene Stimmen lauter, die das Ende der Atomenergie für keine gute Idee hielten. Eine Gruppe von ihnen traf sich jetzt im Kernkraftwerk Brokdorf

Brokdorf | Es ist mittlerweile ebenso Geschichte wie der Kampf gegen seinen Bau mit den Großdemonstrationen am Elbdeich in den 70er und 80er Jahren. Das Atomkraftwerk Brokdorf an der Unterelbe hat am 31. Dezember um 23.42 Uhr seine letzte Kilowattstunde Storm geliefert. 1793 Brennelemente für dreistellige Millionenbeträge mit jeweils hunderten Brennstäben sind s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.