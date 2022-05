Böhmermann kontrolliert die Polizei : Anzeigen zu Hasspostings: Arbeiten Schleswig-Holsteins Ermittler wirklich so schlecht?

Wie effektiv geht die Polizei gegen Hassverbrechen im Internet vor? Der deutschlandweite Test von Jan Böhmermann sorgt weiter für Wirbel – aber sind Schleswig-Holsteins Ermittler wirklich so schlecht?

Kiel | In sechs Fällen von sieben Fällen wurden die Ermittlungen eingestellt. Was Jan Böhmermanns „ZDF Magazin Royale“ als Ergebnis für Schleswig-Holstein auflistet, sieht auf den ersten Blick nicht gut aus. Die Redaktion des Fernsehsenders hatte in sozialen Netzwerken sieben verschiedene Hasspostings herausgesucht und im vergangenen August deutschlandweit A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.