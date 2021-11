Haftanstalten : Bislang 19 Gefangene in Schleswig-Holstein positiv auf Corona getestet

Seit Pandemiebeginn hat es in Schleswig-Holsteins Gefängnissen 19 Corona-Fälle gegeben. Knapp zwei Drittel der Gefangenen in großen Anstalten haben bereits einen vollständigen Impfschutz gegen Covid-19. Niedriger ist die Impfquote bei einer Gruppe.

Kiel | Seit Pandemiebeginn sind 19 Gefangene in Schleswig-Holstein positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte das Justizministerium mit. Bei ihrer Aufnahme im Gefängnis werden die Gefangenen zunächst in Quarantänebereichen untergebracht. Dort werden sie getestet, um eine Verlegung in die normalen Bereiche der Justizvollzugsanstalt zu ermögliche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.