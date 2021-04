Diskussion um Selbsttests : Bildungsministerium dementiert Medienberichte über reizende Testflüssigkeit

Ein Beipackzettel warnt vor Reizungen oder Verletzungen durch die Testflüssigkeit. Das Risiko ist jedoch gering.

Kiel/Hamburg | Bildungsministerin Karin Prien hat Medienberichte aus Hamburg dementiert, die sowohl in der Hansestadt als auch in Schleswig-Holstein verwendete Selbsttest-Materialien in die Diskussion gebracht haben. „Nach vorläufiger Beurteilung gibt es keine Bedenken gegen den Einsatz der Tests“, sagte Prien vor dem Bildungsausschuss. Auch ihr Hamburger Amtskol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.