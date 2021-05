Corona in SH : Bernd Buchholz sieht keine große Chance für KiWo und Wacken

Kommende Woche wird in der Koalition ein Veranstaltungsstufenkonzept besprochen. Großveranstaltungen wie der Kieler Woche oder dem WOA macht Wirtschafts- und Tourismusminister Buchholz allerdings keine großen Hoffnungen.

Kiel | Schleswig-Holsteins Wirtschafts- und Tourismus-Minister Bernd Buchholz (FDP) sieht wenig Chancen für die Kieler Woche und das Wacken Open Air in diesem Jahr. „Wir werden in der kommenden Woche ein Veranstaltungsstufenkonzept für Schleswig-Holstein in der Koalition besprechen“, sagte Buchholz der „Bild am Sonntag.“ Ich habe allerdings meine Zweife...

