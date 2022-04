Umfrage des Tages für SH : Corona-Lockerungen: Begrüßen Sie den Wegfall der Maskenpflicht an Schulen?

Nach den Osterferien sollen die Masken an Schulen in Schleswig-Holstein fallen. Wir wollen wissen, was Sie davon halten.

Avatar_shz von shz.de

01. April 2022, 05:30 Uhr

Schleswig-Holstein | Für Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein ist Freitag, 1. April, der letzte Tag vor den Osterferien 2022. Wenn sie nach den Feiertagen wieder zurück in den Klassenraum kommen, erwartet sie eine große Veränderung im schulischen Alltag.

Weiterlesen: SH-Bildungsministerin Prien: Keine Maskenpflicht in Schulen nach Ostern

Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hält weiterhin an dem Plan fest, die Maskenpflicht an Schulen in Schleswig-Holstein nach den Osterferien zu beenden. „Gerade in der jetzigen Situation geht es darum, die Schülerinnen und Schüler bevorzugt zu behandeln statt sie schlechter zu behandeln als weitere Teile der Gesellschaft“, so Prien.



Vor dem Hintergrund hoher Coronazahlen wollen wir heute von Ihnen wissen, wie Sie zu dieser Entscheidung stehen. Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen





Diese Umfrage ist nicht repräsentiv.