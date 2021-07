Urlaub in Schleswig-Holstein : Bauernhofcafes: Landwirtschaftskammer gibt Broschüre zu 60 Zielen heraus

Die Bauernhofcafes dürfen wieder öffnen. Viele von ihnen blicken auf eine harte Zeit zurück. Jetzt kommen kreative Rezepte und neue Ideen auf den Tisch.

Loop | Es ist eine Erinnerung, die Susanne Gier noch jetzt die Tränen in die Augen treibt. „Das war einfach nur cool“, sagt sie und schluchzt leise. Zusammen mit ihrem Mann betreibt sie in Loop ein Bauernhofcafé. Der Moment an den sie sich erinnert ist der, als der erste Gast nach dem zweiten Lockdown wieder die Gaststube betrat. „Der zweite Lockdown hat ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.