Analyse der Barmer Krankenkasse : Immer mehr Eltern in SH beantragen Kinderkrankengeld

Das Kinderkrankengeld wird von den gesetzlichen Krankenkassen angeboten, wenn ein Elternteil nicht arbeiten kann, weil das Kind krank ist. Im Jahr 2021 wurde diese Leistung besonders oft genutzt.

Kiel | Das Kinderkrankengeld wird im Jahr 2021 deutlich häufiger beansprucht als in den Jahren zuvor. Das geht aus einer aktuellen Analyse der Barmer hervor. Demnach wurden in Schleswig-Holstein im Jahr 2021 bis September bereits 28.600 Versicherten der Krankenkasse Kinderkrankengeldtage bewilligt. Eine Entlastung in der Pandemie Das umfasst sowohl die...

