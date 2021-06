20 Hinweise nach ZDF-Sendung : Baris Karabulut: Wurde der Bad Bramstedter wegen 30.000 Euro ermordet?

Die Polizei hat 20 neue Hinweise im Fall des verschwundenen Baris Karabulut bekommen – und gibt erstmals bislang geheime Ermittlungsdetails preis. Möglicherweise wurde der Bad Bramstedter wegen 30.000 Euro ermordet.

Kiel | Im Fall des vermissten Baris Karabulut (32) aus Bad Bramstedt geht die Polizei jetzt 20 neuen Hinweisen nach. Sie sind eingegangen, nachdem am Mittwoch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ über sein rätselhaftes Verschwinden am 18. März 2018 berichtet wurde. „Wir werden die Hinweise jetzt der Reihe nach abarbeiten“, sagte Polizeisprecher ...

