Nach Ende des GDL-Streiks : Bahnverkehr in Hamburg und SH läuft wieder weitgehend normal

Die Züge des Fern- und Regionalverkehrs sowie die S-Bahnen in Hamburg sind weitestgehend normal unterwegs.

Hamburg | Der Lokführer-Streik bei der Deutschen Bahn ist beendet, der Zugverkehr in Hamburg und Schleswig-Holstein läuft wieder an. Die Züge des Fern- und Regionalverkehrs seien am Freitagmorgen weitestgehend normal gestartet, sagte eine Bahnsprecherin. Auch die Hamburger S-Bahnen seien wieder planmäßig unterwegs, an den Bahnhöfen sei es dementsprechend ruh...

