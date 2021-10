Gutachten zum Straßenbau in SH : BUND: A20-Ausbau verstößt gegen Grundgesetz und EU-Recht

Das Gutachten zweifelt die Rechtmäßigkeit des gesamten Bundesverkehrswegeplans an. Alle Projekte müssten gestoppt werden.

Kiel | Was der BUND-Landesgeschäftsführer sagt birgt Zündstoff: „Wir zweifeln grundsätzlich den Bundesverkehrswegeplan 2030 an.“ Was ihn zu dieser Aussage verleitet, ist ein vom BUND in Auftrag gegebenes Gutachten, das zu diesem Schluss kommt. Weiterlesen: Mit der Ökofähre über die Elbe – eine Alternative zur A20? Im Kern besagt dieses, dass eine Prüfu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.