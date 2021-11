Mit Diebstahlwagen : Autofahrer rast auf der Flucht vor der Polizei gegen Hauswand in Heide

Als Polizisten auf den Fahrer aufmerksam wurden, gab dieser Gas und verlor die Kontrolle über den Wagen. Der Mann wurde festgenommen, verletzt wurde niemand.

Heide | Ein Mann ist in Heide auf der Flucht vor der Polizei mit einem gestohlenen Auto gegen eine Hauswand gekracht. Der 36-Jährige sei am Sonntagvormittag einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten erkannten das Fahrzeug als gestohlen. Höhe des Schadens nicht bekannt Der mutmaßliche Autodieb gab Gas und flü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.