Tiere in Schleswig-Holstein : Auf Rastplatz ausgesetzte Tiere – kein Anstieg im Corona-Jahr

Man hätte erwarten können, dass mehr Tiere ausgesetzt werden, da auch mehr verkauft wurden. Diese Annahme scheint sich nicht zu bestätigen.

Kiel | Auf einem Parkplatz in Lübeck wurden vor Kurzem 14 Kaninchen ausgesetzt. Dass Tiere besonders in der Urlaubssaison an Rastplätzen oder auf Parkplätzen ausgesetzt werden, ist seit Jahrzehnten zu beobachten. Bei den 14 Kaninchen handelt es sich in diesem Jahr jedoch um einen der größeren Fälle. Im Jahr 2021 hätte hier ein steigender Trend erwartet we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.