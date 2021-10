Aktuelle Zahlen : Arbeitslosigkeit geht in Schleswig-Holstein und Hamburg im Oktober zurück

Die Zahl der Menschen ohne festen Job ist im Norden weiter zurückgegangen. Vom Herbstaufschwung profitiert besonders die Jugendarbeitslosigkeit.

Kiel/Hamburg | Die Arbeitsagenturen in Hamburg und Schleswig-Holstein haben am Donnerstag die Arbeitslosenzahlen für den Oktober veröffentlicht. In Schleswig-Holstein ist die Arbeitslosigkeit im Oktober weiter gesunken. Im Vergleich zum September verringerte sich die Zahl der Menschen ohne festen Job um 2300 oder 2,9 Prozent auf 79.600. Rückgang bei der Jugend...

