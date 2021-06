Versuchter Totschlag? : Anti-AfD-Demonstranten in Henstedt-Ulzburg angefahren – Anklage gegen Autofahrer

Der zur Tatzeit 19-Jährige verletzte vier Menschen auf dem Gehweg. Das Landgericht Kiel hat noch nicht über die Zulassung der Anklage vor der Jugendkammer entschieden.

Kiel | Im Fall mehrerer angefahrener Anti-AfD-Demonstranten hat die Kieler Staatsanwaltschaft Anklage wegen Angriffs mit einem Fahrzeug erhoben. Gegen den Autofahrer bestehe der hinreichende Tatverdacht eines versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wie die Staatsanwaltschaft am M...

