Ferienstart in SH : Ansturm der Urlauber bleibt im Norden aus – Andrang so groß wie vor der Pandemie

Wie auch in Zeiten vor Corona bildeten sich am Samstag in Niebüll vor der Autoverladung nach Sylt Schlangen. Das große Chaos blieb jedoch aus.

Schleswig-Holstein | Bei strahlendem Sonnenschein sind am Samstag zahlreiche Schleswig-Holsteiner in den Sommerurlaub gestartet. Zum Ferienbeginn im nördlichsten Bundesland machten sie sich mit dem Auto, dem Zug sowie per Fähre und Flugzeug auf den Weg in die Küstenorte und zu den nordfriesischen Inseln. Der große Urlauberansturm blieb aber zunächst aus. Auch interessa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.