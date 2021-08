Fest zum Jubiläum : Vor der Kulisse von Schloss Gottorf: SH feiert am Sonntag seinen 75. Geburtstag

Im August 1946 hat die britische Besatzungsmacht das Land Schleswig-Holstein gegründet. Landesregierung und Landtag begehen das 75-jährige Jubiläum mit einem großen Bürgerfest auf der Gottorfer Schlossinsel in Schleswig.

Schleswig | „Es soll ein Beweis sein, dass man Großveranstaltungen auch in heutigen Zeiten sicher feiern kann“, sagt Ministerpräsident Daniel Günther. Am Sonntag, 22. August, feiert das Land Schleswig-Holstein auf der Gottorfer Schlossinsel in Schleswig seinen 75. Geburtstag. Von 10 bis 18 Uhr laden Landtag und Landesregierung dort ein zu einem bunten Bürgerfest....

