Zahlreiche Bewohner geimpft : Alle Landesunterkünfte für Flüchtlinge in SH sind aktuell coronafrei

Das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge rechnet wegen täglicher Neuaufnahmen allerdings mit neuen Fällen in der Zukunft.

Neumünster | Alle Landesunterkünfte für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein sind seit mindestens einer Woche frei von Corona. 75 Prozent der impfbaren Bewohner seien erstgeimpft, 52 Prozent hätten bereits die zweite Dosis erhalten, teilte das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge am Dienstag in Neumünster mit. Allerdings seien wegen täglicher Neuaufnahmen neue C...

