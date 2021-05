Corona-Pandemie im Norden : Alle Impftermine in SH am Donnerstag schnell vergeben – das kann man jetzt tun

Alle 65.000 Termine waren in kurzer Zeit vergeben. Doch es gibt noch andere Wege wie Sie an eine Impfung kommen können.

Kiel | Knapp 40 Minuten hat es gedauert, dann waren am Donnerstag alle 65.000 aktuell verfügbaren Impftermine in Schleswig-Holstein vergeben. Die Priorisierungsgruppe 3 hatte (neben den Prioritätsgruppen 1 und 2) zumindest die Möglichkeit, sich über www.impfen.sh.de einen Termin in den Impfzentren im Land zu sichern. Los ging es um 17 Uhr. Weiterlesen:...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.