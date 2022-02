Kieler Geschäftsleute in Angst : Acht Überfälle in einer Woche: Wer ist der Messer-Räuber?

In Kiel hat ein Räuber mutmaßlich in einer Woche acht Raubüberfälle begangen, davon drei an einem Tag. Die Staatsanwaltschaft hat 3000 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt.

Kiel | Wer streift mit einem Messer durch Kiel und überfällt eine Woche lang Geschäfte? Um den unbekannten Messer-Mann zu fassen, hat die Kieler Kriminalpolizei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet – die Beamten sind in Sorge, dass der Täter beim nächsten Raub zustechen könnte. Die Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung von 3000 Euro für Hinweise ausgesetzt. ...

