Influenza : AOK: Grippewelle ist in Schleswig-Holstein ausgefallen

Abstand, Maske und Hygieneregeln haben eine Grippewelle in Schleswig-Holstein in dieser Saison unterbunden. Nur ganze sieben Influenza-Fälle gab es im Norden.

Kiel | Die Maßnahmen gegen das Corona-Virus haben die Grippewelle in Schleswig-Holstein in der zurückliegenden Saison quasi komplett ausfallen lassen. Das teilte die Krankenkasse AOK Nordwest auf Basis aktueller Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin am Freitag mit. Danach wurden im Zeitraum von Anfang Oktober 2020 bis Ende April 2021 in Schlesw...

