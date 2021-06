Urlaubsaison in SH : ADAC gibt vorerst Entwarnung: Bisher kein Reise-Chaos in Norddeutschland

Laut ADAC hat die große Reisewelle an die Küsten im Norden noch nicht begonnen. Für Ärger sorgen aktuell lediglich die Baustellen auf den Autobahnen.

Hamburg/Kiel/Hannover | Trotz Sommerferien in mehreren Bundesländern ist es auf den Straßen in Norddeutschland am Wochenende entspannt geblieben. „Das große Chaos ist ausgeblieben“, sagte eine Sprecherin des ADAC am Sonntag. Das liege unter anderem daran, das etwa in Niedersachsen und Bremen noch keine Ferien seien. Zwar sei es insgesamt voller, die große Reisewelle Richtung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.