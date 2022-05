Mit Video : „Endlich zurück“: 9000 Fans bei der Schlagernacht am Kalkberg

Nach pandemiebedingtem Ausfall in 2020 und 2021 wurde die Freilichtbühne in Bad Segeberg erneut zur Pilgerstätte für bunt gekleidete Schlagerfans bei der lang ersehnten Schlagernacht am Kalkberg 2022.

Avatar_shz von Matthias Paul

08. Mai 2022, 21:43 Uhr

Bad Segeberg | Zehn hochkarätige Stars der Szene gaben sich die Ehre und feierten eine mit über 9000 Besuchern ausverkaufte, mitreißende Open-Air-Party. Mit dabei waren in diesem Jahr Chartstürmerin Kerstin Ott, die Schlagerlegenden Thomas Anders, Michael Holm, Kristina Bach und Tony Christie sowie Stimmungsgranaten wie die Höhner oder Ella Endlich und die Newcomer von Team5ünf. Durch den Abend führte das Moderations-Duo um Pascal Krieger und Nina Marlisa.

Bei letztendlich doch noch trockenem Wetter und strahlendem Sonnenschein hieß es Sonnabend auf ein Neues „Schlagernacht am Kalkberg“ auf der Freilichtbühne am Segeberger Kalkberg. Nach der letzten Schlagernacht im Jahr 2019 mussten die Fans ganze 3 Jahre nun auf das Spektakel warten, aber es sollte sich lohnen. Wie gewohnt zogen Heerscharen von bunt verkleideten Schlager-Pilgern in Richtung des Veranstaltungsgeländes. Den Anfang machten die drei sympathischen Comedy-Rocker Die Andersons, welche das Publikum mit ihrer ganz eigenen Interpretation von berühmten Schlagerhits schon einmal einstimmten.

Nachfolgend begrüßten Partygarant Pascal Krieger und die bezaubernde TV-Moderatorin Nina Marlisa die Fans und sorgten für ein stimmungsgeladenes Warm Up, bevor auch schon der erste Main Act die Bühne betrat. Kein geringerer als der mit Modern Talking zum nationalen und internationalen Superstar avancierte Thomas Anders verzauberte das Publikum mit seinen Hits wie „Sie sagte doch sie liebt mich“ & einem stimmungsgeladenen Modern Talking Medley.

Frank Dudek

Als nächstes begrüßte Ella Endlich ihr Publikum. Wie immer frisch, sympathisch und modern, präsentierte die Weimarerin ihren sehr eigenen Mix aus Dance, Pop und Schlager, wobei ihr Mega-Hit „Küss mich, halt mich, lieb mich“ natürlich nicht fehlen durfte.

Frank Dudek

Weiter ging es mit der britischen Schlagerlegende Tony Christie. Wie üblich mit einer Menge Schmacht, Wucht und Witz zauberte der Entertainer mit Songs wie „I did what i did for Maria“ & „Is this the Way to Amarillo?“ ein Lächeln auf die Gesichter der zufriedenen Menge.

Weiter im Programm ging es im Anschluss mit der über viele Jahre konstant erfolgreichen, vielseitigen und tiefgründigen Kristina Bach. Wie immer sinnlich und authentisch zeigte sich die Künstlerin und Hit-Produzentin von ihrer besten Seite bei ihren Klassikern wie „Rio de Janeiro“ oder dem von ihr für Helene Fischer geschriebenen Superhit „Atemlos“. Das Publikum zeigte sich textsicher.

Frank Dudek

Für frischen Wind sorgte im Anschluss die neu formierte Boyband um Marc Terenzi und Jay Kahn von Team5ünf. Die Newcomer glänzten mit ihrem einzigartigen Konzept, die Boyband-Mania der 90er Jahre mit deutschen Interpretationen der größten Hits von Backstreet Boys, Take That und Co. zurück in die Gegenwart zu holen.

Der nächste in der Reihe war der für Vicky Leandros kurzfristig eingesprungene Michael Holm. Die Schlagersängerin hatte wenige Tage vor der Show abgesagt, die Veranstalter blieben den Fans aber nichts schuldig und füllten die Lücke mit dem charismatischen Chartstürmer der 60er und 70er Jahre Holm. Zu seinen Hits wie „Mendocino & Barfuß im Regen zeigte sich das Publikum mehr als textsicher.

Frank Dudek

Am Kalkberg folgten im Anschluss die Kölner Stimmungskanonen Höhner und auch, wenn die Besetzung im Laufe der Jahre wechselte, zeigte die mittlerweile seit über 50 Jahren existierende Band, das Kölsche Partymusik bestens ankommt. Schunkellaune vom feinsten machte sich im Publikum breit.

Frank Dudek

Als die Moderatoren die darauffolgende Künstlerin ansagten, brach bereits das Kreischen aus, denn wenn jemand ein Publikumsliebling ist, dann ist es Kerstin Ott. Mit ihrer ehrlichen, authentischen, schnörkellosen Art und modernem Dance-Pop traf Kerstin Ott wie gewohnt den Nerv der Zeit. Ihre Megahits wie „Regenbogen“ oder „Scheißmelodie“ brachten die Freilichtbühne vollends zum Kochen und während ihrer Show hielt es selbst in den letzten Sitzreihen kaum einen mehr auf seinem Platz.