Schleswig-Flensburg : 90 Menschen wegen Feuer in Mehrfamilienhaus evakuiert

Wegen eines Brandes hat die Feuerwehr 90 Menschen aus einem Mehrfamilienhaus in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) evakuiert. Das Feuer war am Mittwochabend in einer Wohnung ausgebrochen und dehnte sich auf insgesamt drei Wohnungen aus, wie die Polizei am Donnerstagmorgen sagte. Die Menschen wurden demnach in einer Sporthalle untergebracht. 70 von ihnen konnten laut Angaben später in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 100.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unbekannt und ist Teil der Ermittlungen.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.