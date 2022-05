Pinneberg : 89-Jährige stirbt nach Verkehrsunfall

Eine 89-Jährige aus Wedel im Kreis Pinneberg, die von einem Auto angefahren worden war, ist am Dienstag in einem Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei berichtete, war die Frau am Montag von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Sie sei in eine Klinik gebracht worden, wo sie am Dienstag ihren Verletzungen erlegen sei, sagte ein Polizeisprecher. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Seniorin die Fahrbahn bei Grün überquert und war dann von einem aus einem Supermarktparkplatz einbiegenden Auto erfasst worden.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.