Nordfriesland : 82-Jähriger Vermisster tot aufgefunden

von dpa

erstellt am 30.Okt.2017 | 20:07 Uhr

Leck/Nordfriesland | Der 82-jährige Mann, der seit Freitagmorgen, 27. Oktober, in Leck vermisst wurde, ist tot aufgefunden worden, wie die Polizei am Montagabend mitteilte.

Eine Fußgängerin entdeckte den Mann am Montagnachmittag an einem Kanal in Dagebüll. Derzeit gibt es, laut Polizei, keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

