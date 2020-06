Vermisster gesucht : 81-jähriger Bayer wird in Ratzeburg vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Der Gesuchte ist auf Medikamente angewiesen und wahrscheinlich hilf- und orientierungslos.

19. Juni 2020, 12:39 Uhr

Ratzeburg | Seit einer Woche wird der 81-jährige Borislav Gajicic aus Ratzeburg vermisst. Gajicic stammt ursprünglich aus Bayern und ist zu Besuch in Schleswig-Holstein. Er könne sich darum nicht in Ratzeburg orientieren, teilte die Polizei am Freitag mit.

Zuletzt wurde der Senior am vergangenen Freitag gegen 17 Uhr im Bereich der Ratzeburger Schlosswiese gesehen. Wie die Polizei weiter berichtet, ist der vermisste Gajicic auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen und es sei daher nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste 81-Jährige wird wie folgt beschrieben:

circa 1,73 Meter groß

graue Haare

Bekleidung: blaues Sakko, blaue Jeans, blaues Shirt (mit Streifen), blaue Schuhe, blaues Hemd



Die Polizei bittet um Hinweise zur vermissten Person. Diese werden an jeder Polizeidienststelle oder bei der Kriminalpolizei in Ratzeburg 04541/8090 entgegengenommen.

