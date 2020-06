Nach Vermisstenfahndung : 81-jähriger Bayer in Lübeck aufgefunden

Ein Mann aus Bayern war in Ratzeburg zu Besuch. Am Donnerstag verschwand der Mann.

Avatar_shz von Lennart Wenning

19. Juni 2020, 12:39 Uhr

Ratzeburg | Der 81-jährige Bayer, der am Donnerstag in Ratzeburg als vermisst gemeldet wurde, ist wieder da. Wie die Polizei berichtet, ließ sich der Mann von einem Verkehrsteilnehmer mit zu Lübecker Bahnhof nehmen. In der Straße Sandberg wurde der orientierungslose Mann am Freitagabend aufgefunden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?