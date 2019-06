Kreis Steinburg : 76-Jährige aus Wrist wohlbehalten zurück

Die demente Frau war mit ihrem Auto von ihrem Wohnhort aufgebrochen und wurde später als vermisst gemeldet.

von shz.de

30. Juni 2019, 12:59 Uhr

Wrist | Die seit Samstagnachmittag vermisste 76-Jährige aus Wrist ist am Sonntagmittag an der Ostseeküste wohlbehalten angetroffen worden. Die leicht demente ältere Dame war mit ihrem Auto mit unbekanntem Ziel von ihrem Wohnort aus aufgebrochen und war vermisst gemeldet worden.

Es lagen erste Hinweise auf einen Campingplatz an der Ostsee vor, in dessen Nähe sie am Sonntag gegen 12 Uhr schließlich gefunden wurde. Die Polizei kümmert sich gemeinsam mit den Angehörigen um die weiteren zu treffenden Maßnahmen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?