Land feiert 75. Geburtstag : Was Schleswig-Holstein gut kann – und was nicht

Grund zum Feiern im Norden: Das Land Schleswig-Holstein begeht seinen 75. Geburtstag. In Schleswig gibt es einen Festakt. Der Norden hat viel vorzuweisen, aber auch hemmende Defizite.

Kiel | Am Anfang standen Hunger, Not, Armut und eine Riesenzahl von Weltkriegsflüchtlingen, heute geht es um Handy-Netze, Glasfaseranschlüsse und die Überwindung einer Pandemie – in Nachkriegswirren wurde das heutige Schleswig-Holstein geboren, 75 Jahre später begeht es sein Jubiläum unter ganz anderen Bedingungen. Es versucht sich aus den Corona-Fesseln ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.