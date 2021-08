75 Jahre SH : Comicheft erzählt die Geschichte Schleswig-Holsteins

Von der Not-Behausung einer Million Vertriebener in Wellblechhütten bis zum Höhepunkt der neuzeitlichen Flüchtlingswelle 2015 reicht die Spanne der 50 Ereignisse. Eine digitale Version ist ab sofort verfügbar.

Kiel | So übersichtlich, so bunt und mit so leichter Hand ist die Nachkriegsgeschichte Schleswig-Holsteins noch nie geschildert worden: Anlässlich der Gründung des Bundeslands vor 75 Jahren haben 14 Comic-Zeichner Meilensteine aus dem letzten Dreivierteljahrhundert optisch festgehalten. Von der Not-Behausung einer Million Vertriebener in Wellblechhütten bis ...

