Krieg in der Ukraine : 7000 Ukraine-Flüchtlinge in SH: Angst vor Schleusern und falschen Pässen

Mit der steigenden Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine, ändert sich in der Politik der Fokus. Es geht nun wieder auch um Ängste: Vor Schleusern, krimineller Ausbeutung und einem Wandel auf dem Arbeitsmarkt.

Kiel | Seit Kriegsausbruch sind in Schleswig-Holstein 6948 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert worden. Davon wohnen aktuell noch 1188 in den Landesunterkünften, die übrigen sind bereits in den Kommunen untergebracht oder bei Verwandten und Bekannten untergekommen. 367 der Ukraine-Flüchtlinge in SH stammen aus Drittstaaten Dem Kieler Innenministeriu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.