Alkoholfahrt : 68-Jähriger prallt mit Pkw frontal gegen Baum

Der Mann musste ins Krankenhaus. Sein Hyundai ist reif für den Schrott.

von shz.de

18. September 2018, 14:20 Uhr

Bosau | Ein 68-Jähriger fuhr am Montagabend in Bosau (Kreis Ostholstein) ortsauswärts in Richtung Hassendorfer Dreieck und kam am Ausgang einer Linkskurve mit seinem Hyundai Tucson von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte frontal gegen einen Baum.

Der Mann wurde durch das Fahrzeug geschleudert und zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Am Auto entstand ein Totalschaden von 5500 Euro.

Augenzeugen informierten nach dem Unfall die Polizei, die noch während der Unfallaufnahme feststellte, dass der 68-Jährige Alkohol getrunken hatte. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Mannes sichergestellt.

