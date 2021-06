Drei weniger als im Vorjahr : 53 antisemitische Vorfälle in Schleswig-Holstein 2020 erfasst

Im Schnitt werde ein Vorfall pro Woche registriert, wobei sich der Großteil unterhalb der Schwelle zum Angriff verorten lasse.

Kiel | Die unabhängige Dokumentationsstelle für antisemitische Vorfälle in Schleswig-Holstein (Lida) hat im vergangenen Jahr 53 Vorgänge erfasst. Das waren drei weniger als 2019, wie Lida am Montag in Kiel mitteilte. Nach wie vor ereigneten sich antisemitische Vorfälle am häufigsten im öffentlichen Raum. 2020 wurden deutlich mehr Fälle bei Demonstrationen...

