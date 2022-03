Segeberg : 500 Kilogramm Buntmetall nach Verkehrskontrolle gefunden

500 Kilogramm Buntmetall haben Polizeibeamte als Folge einer Verkehrskontrolle in Elmshorn aufgespürt, nachdem ihnen das Auto von drei jungen Menschen aufgefallen war. Die Polizei in Bad Segeberg teilte am Freitag mit, dass die Ermittler bei der Überprüfung am Donnerstag im Kofferraum Kabelummantelungen und Kunststoffisolierungen sowie Teile eines Blitzableiters fanden. Daraufhin durchsuchten Fahnder Wohnungen. Dabei entdeckten sie zusätzlich zu Buntmetall und Kupfer auch Diebesgut aus einer Straftat in Quickborn, Betäubungsmittel und „Polenböller“.

Die vorläufig festgenommenen Verdächtigen wurden wieder entlassen, müssen jedoch mit einem Strafverfahren rechnen. Zur Herkunft des Buntmetalls ermittelt die Kriminalpolizei Elmshorn und bittet um Hinweise....

