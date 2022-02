Schleswig-holstein : 46-Jähriger in Itzehoe getötet: Haftbefehl gegen Bekannten

Ein 40-Jähriger soll in Itzehoe seinen 46 Jahre alten Bekannten getötet haben. Einen Tag nach der Tat erließ das örtliche Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den Mann.

Ein 40-jähriger Mann hat in Itzehoe (Kreis Steinburg) mutmaßlich seinen 46 Jahre alten Bekannten getötet. Das örtliche Amtsgericht habe gegen den Mann am Mittwoch Haftbefehl wegen Totschlags erlassen, teilte die Polizei mit. Weitere Angaben machte die Polizei aus Rücksicht auf die Ermittlungen nicht. Der 46-Jährige war am späten Dienstagnachmittag lebl...

