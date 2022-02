Schleswig-holstein : 40.000 Euro im Kofferraum versteckt: Verdacht auf Geldwäsche

Die Bundespolizei hat am frühen Sonntagmorgen bei der Durchsuchung eines Autos an der deutsch-dänischen Grenze mehr als 40.000 Euro versteckt im Kofferraum des Fahrzeugs gefunden. Es bestehe der Verdacht, dass es sich dabei um Geldwäsche handeln könnte, teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Der 49 Jahre alte Fahrer des Autos war am Grenzübergang Harrislee/Padborg bei Flensburg zuvor von der dänischen Polizei zurückgewiesen und an die Bundespolizei übergeben worden. Er war zur Fahndung ausgeschrieben und sein Führerschein war sicherzustellen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Bundespolizisten das Geld im Kofferra...

