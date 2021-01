Windkraft in Deutschland : 35 neue Windkraftanlagen 2020 in SH – der Norden belegt keinen Spitzenplatz

Am meisten neue Anlagen entstanden im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen.

Kiel/Berlin | In Schleswig-Holstein sind im vergangenen Jahr 35 neue Windkraftanlagen zugebaut worden. 122 Megawatt zugebaute Leistung bedeuten unter den Bundesländern Platz fünf, wie aus am Dienstag in Berlin vorgestellten Zahlen der Deutschen WindGuard im Auftrag de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.