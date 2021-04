Corona-Krise in SH : Erneut großer Andrang: 22.000 Impftermine nach einer halben Stunde vergeben

Gegen 17.35 Uhr waren alle Termine vergeben. Auch Arztpraxen sollen in den nächsten Tagen weiteren Impfstoff erhalten.

Kiel | Am Donnerstag ab 17 Uhr war der Andrang auf der Homepage www.impfen.sh wieder riesig. 22.000 neue Termine für Erstimpfungen mit Biontech und Moderna waren für Menschen der Prioritätengruppen 1 und 2 buchbar. Um 17.20 Uhr musste man sich in der Warteschlange auf Rang 86.388 einordnen. Noch einen der begehrten Termine zu erwischen, war also ausgeschl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.