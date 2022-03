Saisonale Effekte durch Corona : 2021 wurden in Schleswig-Holstein mehr Betriebe gegründet

Zuletzt war die Zahl der Betriebsgründungen im Jahr 2016 ähnlich hoch. Im vergangenen Jahr wurden knapp 1000 Betriebe mehr gegründet als aufgegeben.

Kiel | Im Jahr 2021 sind in Schleswig-Holstein 3982 Betriebe gegründet worden und damit 7,0 Prozent mehr als im Vorjahr. Dies war die höchste Zahl seit 2016 (4031), wie das Statistikamt Nord am Mittwoch berichtete. Ein Grund für den Anstieg dürften zeitlich begrenzte Nachholeffekte in den ersten zwei Quartalen gewesen sein, hieß es. In dieser Zeit seien d...

