Bad Segeberg : 200 Liter Altöl in Regenrückhaltebecken geschüttet

Ein Umweltsünder umging die Öl-Entsorgungskosten und verdreckt das Ufer der Trave.

von dpa, shz.de

09. April 2018, 17:38 Uhr

Bad Segeberg | Ein Unbekannter hat in Bad Segeberg in einem Gewerbepark rund 200 Liter Altöl in eine Ablaufrinne gegossen und das angrenzende Regenrückhaltebecken dadurch stark verschmutzt. Dies sei vermutlich bereits Anfang April während der Osterfeiertage passiert, teilte die Polizei am Montag mit.

Auch das Ufer wurde demnach stark in Mitleidenschaft gezogen. Wegen einer technischen Vorkehrung im Rückhaltebecken konnte das Öl aber nicht in die Trave gelangen.

Das Becken wird derzeit von einer Spezialfirma gereinigt.

Die Umweltermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg bitten Zeugen, sich zu melden. Hinweise nehmen die Beamten unter 04551 8840 entgegen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?