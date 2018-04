Itzehoe : 18-Jähriger flüchtet: Polizisten verfolgen Wagen

Die Beamten konnten den Fahrer letztendlich stoppen. Er hatte zuvor Drogen genommen.

von Merle Dießelkämper

02. April 2018, 19:53 Uhr

Itzehoe | Zu einer Verfolgungsjagd durch Itzehoe kam es am Sonntag, 1. April in Itzehoe. Gegen 4 Uhr entdeckte eine Polizeistreife einen Ford Kleinwagen an der Adenauer Allee. Der 18-jährige Fahrer beschäftigte sich mit seinem Mobiltelefon und sollte kontrolliert werden. Die entsprechenden Anhaltesignale der Polizei nahm Fahrer zunächst offenbar nicht wahr – hielt dann in der Lindenstraße zunächst an, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Als die Beamten ausstiegen, um den Fahrer zu kontrollieren, gab dieser wieder Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Mit teilweise 100km/h fuhr der 18-Jährige über die Grunerstraße und den Juliengardeweg Richtung Tegelhörn und dann Richtung Pünstorf. Zwei weitere Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf, teilte die Polizei weiter mit.

In Pünstorf schaltete der junge Mann das Licht aus, wendete und fuhr mit hoher Geschwindigkeit wieder zurück Richtung Kreisverkehr Adler. Dort rammte er einen Streifenwagen und fuhr weiter auf die Lindenstraße Richtung Heiligenstedten. Gestoppt wurde der Fahrer schließlich auf Höhe des Grünen Weges. Dabei wurden die beiden weiteren Streifenwagen leicht beschädigt, hieß es in der Mitteilung weiter.

Der 18-jährige Fahrer räumte ein, Marihuana und Ecstasy eingenommen zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Neben den Strafanzeigen wegen Verkehrsgefährdung und Fahrens unter Drogeneinfluss sowie der fahrlässigen Körperverletzung erwarten ihn zudem entsprechende Schadensersatzansprüche.

Ein Polizeibeamter wurde bei der Aktion leicht verletzt. Den Schaden an den Streifenwagen schätzten die Beamten auf 1000 bis 2000 Euro. Der Kellinghusener blieb unverletzt. Der Schaden an seinem Auto beläuft sich auf rund 5000 Euro.

