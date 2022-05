Pinneberg : 17-Jähriger bedroht Schüler mit Messer in Elmshorner Schule

In einer Schule in Elmshorn im Kreis Pinneberg hat ein 17-Jähriger einen 14-Jährigen mit einem Messer bedroht und beraubt. Zusammen mit einem Mittäter forderte der Jugendliche am Dienstag von dem jüngeren Mitschüler Bargeld, wie die Polizeidirektion Bad Segeberg am Donnerstag mitteilte. Bei einer Fahndung konnte der 17-Jährige schnell gefasst werden. Die Beamten fanden neben dem Messer auch Betäubungsmittel in seinen Taschen. Über den Mitttäter war zunächst nichts bekannt.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.