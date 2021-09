Fälscher in Stormarn gefasst : Echtheitsprüfung ist schwierig: 120 Euro für einen gefälschten Impfpass

Mit den 3G-Regeln werden falsche Impfpässe zunehmend attraktiv. Einen Verkäufer hat die Kripo im Kreis Stormarn hochgenommen. Allerdings sind die Hürden für eine täuschend echte Fälschung nicht hoch.

Großensee/Kiel | In Großensee (Kreis Stormarn) hat die Polizei die Wohnung eines Mannes (28) durchsucht und gefälschte Impfpässe sichergestellt, die er in einer Messenger-Gruppe angeboten hatte. Außerdem alles, was zur Produktion notwendig war: Stempel, Vakzin-Aufkleber und Blanko-Impfpässe. Falsche Impfpässe werden via Snapchat, Telegram und Discord verkauft La...

