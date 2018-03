Veranstaltungen : Pop, Party und Poetry: Das sind unsere Wochenend-Tipps für SH und HH

Am kommenden Wochenende noch nichts vor? Hier sind unsere Event-Tipps für Schleswig-Holstein und Hamburg.

von Finn-Ole Schröder

15. März 2018, 17:15 Uhr

Event-Tipps für Freitag, den 16. März 2018

Musical Night In Concert, Eckernförde: Stadthalle, Beginn 20 Uhr

Die Set Musical Company performt bekannte Melodien und Hits. Regie führt die Hauptdarstellerin des Hamburger Musicals „Phantom Der Oper“. Hier erfahren Sie, wie Sie an Tickets kommen.



Glückstädter Poetry Slam, Glückstadt: Detlefsengymnasium, Beginn 19.30 Uhr

„Eine Bühne, ein Mikro und Poeten, die mit ihren selbstverfassten Texten das Publikum zu ekstatischem Applaus mitreißen“, schreibt Assemble Art zu der Veranstaltung. Sechs Minuten haben die Poeten Zeit, ihre literarischen Werke zu präsentieren. Karten gibt es bei der Tourist-Information Glückstadt.



Vance Joy, Hamburg: Docks, Beginn 19 Uhr

Der australische Indie-Pop Sänger wurde 2013 vor allem durch die Single „Riptide“ bekannt. Der Remix des österreichischen DJ Duos FlicFlac hat nicht unwesentlich zum Erfolg des Songs beigetragen. Vance Joy hat bisher 43 Mal Platin erhalten. Hier gibt es noch Tickets.

Eddie Hüneke, Hamburg: Kulturzentrum Rieckhof, Beginn 20 Uhr

Das ehemalige Mitglied der A-Capella Gruppe „Wise Guys“ ist seit diesem Jahr mit seinem Solo-Programm unterwegs. Zu gesellschaftskritischen, aber auch lustigen und nachdenklichen Texten begleitet er sich auf dem Piano, der Gitarre und der Ukulele. Hier gibt es noch Tickets.

Event-Tipps für Samstag, den 17. März 2018

Kraftklub, Kiel: Sparkassen-Arena, Beginn 20 Uhr

Die Deutsch-Rocker aus Chemnitz traten 2011 mit dem Song „Ich will nicht nach Berlin“ beim Bundesvision Song Contest an und sind seit dem mit diversen Veröffentlichungen in den Charts gewesen. Aktuell sind sie mit ihrer „Keine Nacht Für Niemand“ Tour unterwegs. Hier gibt es noch Tickets.

Jürgen Drews & Band, Hamburg: Laeiszhalle (Großer Saal), Beginn 20 Uhr

Der selbsternannte König von Mallorca nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise durch sein Leben und singt sowohl seine altbekannten Schlager-Hits als auch englische Balladen. Laut Reservix wird es noch Karten an der Abendkasse geben.



Event-Tipps für Sonntag, den 18. März 2018

Al Bano & Romina Power, Hamburg: Sporthalle, Beginn 17 Uhr

Das Paar hat bis 1995 insgesamt neun Alben veröffentlicht. Trotz des TV-Bühnen Abschieds im vergangenen Dezember tourt das italienische Pop-Duo („Sempre Sempre“) weiterhin durch die Konzerthäuser der ganzen Welt und singt seine altbekannten Hits der 80er und 90er. Hier gibt es noch Tickets.

Luke Mockridge, Hamburg: Barclaycard Arena, Beginn 19 Uhr

Luke Mockirdge ist aus vielen TV-Formaten bekannt. In Sendungen wie „NightWash“ oder „Luke! Die Woche und ich“ bringt der Comedian seine Gäste zum Lachen. „Lucky Man“ heißt sein aktuelles Live-Programm. Eventim versucht zur Zeit, das Kartenkontingent wieder aufzufüllen. Wenige Restkarten gibt es noch bei Viagogo. Möglicherweise werden auch an der Abendkasse noch Karten verfügbar sein.

Partys in Schleswig-Holstein und Hamburg