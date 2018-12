Zwei Wohnmobile entwendet

von shz.de

17. Dezember 2018, 12:33 Uhr

Ratzeburg (ots) - Reinbek/Wohltorf



Am Freitag, den 14.12.2018, zwischen 08.00 und 13.15 Uhr kam es in

Wohltorf und am Samstag, 15.12.2018, zwischen 02.00 - 08.30 Uhr in

Reinbek zu Diebstählen von insgesamt zwei Wohnmobilen.



Bei dem entwendeten Wohnmobil aus Wohltorf handelte es sich ein

hellgraues FCA Italy Capron. Das Fahrzeug war in der Straße Billgrund

abgestellt. Das gestohlene Wohnmobil aus Reinbek war ein blaugrauer

Fiat Ducato Kastenwagen mit Dachbox und stand in der Bahnsenallee.

Der Gesamtwert der beiden Fahrzeuge beträgt ca. 50.000,- Euro.



Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zu den beiden Diebstählen machen?

Wer hat um die Tatzeiten herum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge

gesehen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter

der Telefonnummer 040 / 727707-0.









