Zwei Verletzte durch entgegenkommenden Pkw

Ratzeburg (ots) - Lüchow Am 04.09.2017, gegen 12:30 Uhr, kam es in

der Hauptstraße zwischen Lüchow und Sirksfelde zu einem

Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.



Ein 45-jähriger Opelfahrer befuhr die Hauptstraße aus Lüchow

kommend in Richtung Sirksfelde. Es handelt sich hier um eine Fahrbahn

ohne Mittelleitlinie.



Ihm kam mittig auf der Fahrbahn ein 67-jähriger Lübecker mit einem

Ford entgegen, woraufhin der Opel nach rechts auf die Bankette

ausweichen musste, anschließend von der Fahrbahn abkam und in der

Böschung zum Stehen kam



Der Fahrer und der Beifahrer des Opels verletzten sich schwer und

wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.



An dem Opel entstand ein Schaden von ca. 5.000,- Euro.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Rena Bretsch

Telefon: 04541/809-2020 oder 04541/809-2021



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 05.Sep.2017 | 14:53 Uhr