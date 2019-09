Zwei Urkundenfälschungen innerhalb weniger Minuten

Avatar_shz von shz.de

23. September 2019, 15:53 Uhr

Pasewalk/ Pomellen (ots) - Am gestrigen Nachmittag kontrollierte

eine Streife der Bundespolizeiinspektion Pasewalk auf der BAB 11

einen PKW Daimler Chrysler. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges

stellten die Beamten fest, dass der Daimler Chrysler bereits im

Februar 2019 außer Betrieb gesetzt wurde. Die an dem Fahrzeug

angebrachten Kennzeichen waren für ein anderes Fahrzeug ausgegeben.

Zudem war die Zulassungsplakette gefälscht.



Dem 27-jährigen polnischen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Gegen ihn wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des

Verdachts der Urkundenfälschung, des Kennzeichenmissbrauchs sowie des

Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die

Kennzeichentafeln wurden sichergestellt.



Nur Minuten später stoppten die Bundespolizisten einen

19-Jährigen. Der polnische Staatsangehörige war mit einem Mercedes

Benz auf der BAB 11 in Richtung Berlin unterwegs. Auch hier waren die

am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht auf das Fahrzeug

ausgegeben. Der Mann muss sich nun wegen der gleichen Delikte wie der

27-Jährige Fahrer des Daimler Chrysler strafrechtlich verantworten.









Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell