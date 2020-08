Zwei Motorradfahrer sterben bei Verkehrsunfall

Avatar_shz von shz.de

12. August 2020, 10:43 Uhr

Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg



12. August 2020 - Kreis Stormarn - 11.08.2020 - Bargfeld-Stegen



Am 11. August 2020 kam es gegen 22:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Bargfeld-Stegen, bei dem zwei Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.



Ein 54-jähriger Hamburger fuhr mit seiner roten Honda auf der B75 aus Bargfeld-Stegen in Richtung Kayhude. Dabei fuhr er in einer Kolonne aus mehreren Fahrzeugen hinter einem Traktor. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wollte der Mann die Kolonne und den Traktor zwischen Bargfeld-Stegen und dem Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus überholen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 17 Jahre alten Ammersbeker, der mit seinem Yamaha-Leichtkraftrad in Richtung Bargfeld-Stegen fuhr.



Beide Fahrer konnten nicht mehr ausweichen, sodass es zum Frontalzusammenstoß kam. Dadurch wurden beide durch die Luft geschleudert und so schwer verletzt, dass sie vor Ort verstarben.



Der Gesamtschaden wird auf ca. 6500EUR geschätzt. Die B75 musste für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten bis ca. 01:00 Uhr am Folgetag gesperrt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch Kräfte der Feuerwehr Bargfeld-Stegen im Einsatz.



Die Polizei Bargteheide hat in dem Fall die Ermittlungen übernommen.



