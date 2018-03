Zusammenstoß mit Fußgänger

von shz.de

12. März 2018, 13:14 Uhr

Ratzeburg (ots) - 12. März 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg -

11.03.2018 - Geesthacht



Am 11.03.2018 kam es in Geesthacht zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer, bei dem eine Person

schwer verletzt wurde.



Nach ersten Ermittlungen ging gegen 13:20 Uhr ein 22-jähriger Mann

aus Geesthacht auf dem Fußweg der Berliner Straße in Richtung

Geesthachter Straße. In Höhe des Sportplatzes wollte der Mann über

die Berliner Straße gehen und trat auf den Fahrradweg. Hier übersah

er eine 49-jährige Geesthachterin auf ihrem E-Bike. Es kam zum

Zusammenstoß, bei dem die Geesthachterin mit ihrem Fahrrad zu Boden

fiel.



Die 49-jährige Frau musste mit schweren Verletzungen in ein

Krankenhaus gebracht werden. Der Fußgänger verletzte sich bei dem

Zusammenstoß leicht.



Am E-Bike entstand geringer Sachschaden.









